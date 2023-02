'Groot wonder!' Nederland­se familie had hoop opgegeven, tot 10-jarige Irmak na week uit puin werd gered

Het is volgens Emin Acinikli uit Nijkerk een groot wonder. Bijna een week na de verwoestende aardbeving in Turkije en Syrië werd zondag zijn 10-jarige nichtje Irmak levend onder het puin vandaan gehaald. ,,We hadden de hoop al opgegeven.”