Tijdens het onderzoek voor een boek over zijn familiegeschiedenis is schrijver Nick Draaijer twee onbekende kinderportretten van de in Amersfoort geboren Piet Mondriaan (1872-1944) op het spoor gekomen, die zaten in privécollecties. Ze tonen zijn overgrootmoeder Bets Bergman en haar broer Nicolaas.

Amsterdammer Draaijer, die op 9 april een lezing houdt in het Mondriaanhuis, begon zijn speurtocht in 2018. In dat jaar verkocht zijn oma een schilderij waarop háár grootmoeder was geportretteerd, Elisabeth (‘Betsy’) Bergman-Cavalini (1873-1933). Dat hing jarenlang boven de bank in een rijtjeshuis in Zandvoort. De familie, beducht voor een inbraak, hield dat graag een beetje onder de pet.

Volledig scherm Een zwart-witfoto van het portret van Elisabeth ‘Betsy’ Bergman-Cavalini (1907-1908), dat nazaat Nick Draaijer op het spoor kwam. © ‘De geheime portretten van Mondriaan’

Het doek werd al op de openingsdag van kunstbeurs PAN verkocht voor ongeveer 100.000 euro. In 2020 was het te zien op een tentoonstelling in het Mondriaanhuis, samen met een portret van haar echtgenoot, Cornelis ‘Cees’ Bergman.

Om die laatste draait het vooral In het boek van Draaijer. Bergman (1867-1947) was een succesvol koffiehandelaar, vrijmetselaar en amateurschilder. Mondriaan hielp hem een beetje met schilderen, ze raakten bevriend en uiteindelijk kocht Bergman ongeveer twintig schilderijen van hem.

Boerderij

Eerder deze week presenteerden onderzoekers van het Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (RKD) ook al een onbekende aquarel van Mondriaan. Dat maakte hij tijdens een retraite in Brabant. Het werk van een boerderij uit 1904 werd onlangs door een veilinghuis in Stockholm aangeboden ter beoordeling.

Volledig scherm Een schilderij van Mondriaan van een Brabantse boerderij, dat onlangs op een veiling in Stockholm werd aangeboden. © Wikimedia Commons

Volgens het RKD is de aquarel destijds gekocht door een broer van Mondriaans toenmalige verloofde. Hij emigreerde later naar Zweden en nam het werk mee. Tot 1979 bleef het in de familie, tot het werd geschonken aan Zweedse vrienden. Mondriaan verbleef in 1904 een jaar in het Brabantse Uden. De schuurdeuren zijn vermoedelijk gemaakt in Nistelrode.

Nick Draaijer, De geheime portretten van Mondriaan. Uitgeverij Pluim, 25,99 euro.

