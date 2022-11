Nee, gemeente Soest gaat niet op zoek naar extra locaties voor windturbines: ‘Zien wij geen reden toe’

De gemeente Soest gaat niet mee in het verzoek van de provincie Utrecht om met nieuwe locaties voor windturbines op de proppen te komen. Dat heeft de gemeente deze week schriftelijk aan het provinciebestuur laten weten ,,We zien geen reden om met extra windmolens aan de slag te gaan.”

De komst van meer windturbines is al lang een heet hangijzer in de lokale politiek. In de provincie Utrecht spraken gemeenten, waterschappen en provincie een paar jaar geleden samen af om in totaal 2,4 TWh zonne- en windenergie op te wekken in 2030. Idealiter zou de opwekking daarvan fifty-fifty zijn, dit omdat wind relatief meer energie oplevert.

Maar van die ambitie is bar weinig terecht gekomen. In tal van gemeenten is felle tegenstand tegen de komst van windmolens, vaak uit vrees voor landschapsvervuiling en overlast van de turbines. Daardoor richtten veel gemeenten hun plannen op zonne-energie. Zo zou, volgens de huidige voorstellen uit de Eemvallei, 90 procent van de nieuwe energie van zonnevelden moeten komen, en 10 procent van windmolens.

‘Keuze aan provincie over laten’

Daar is de provincie niet blij mee, want juist met windenergie zouden grote klappers gemaakt kunnen worden. En dus tikte zij gemeenten in juli van dit jaar op de vingers. Gemeenten moesten vóór 1 december met meer locaties voor de opwekking van windenergie te komen. Lukt ze dat niet, ‘dan is het alternatief dat zij de keuze voor locaties overlaten aan de provincie’, aldus gedeputeerde Huib van Essen (GroenLinks).

Toch heeft de gemeente Soest nu laten weten niet op zoek te gaan naar meer dan de drie huidige verkenningslocaties - een strook langs de A28, de Vlasakkers en de gemeentegrens bij bedrijventerrein Isselt in Amersfoort - voor windturbines. In Soest is helemaal geen sprake van ‘afgevallen zoekgebieden’, aldus de gemeente. ,,We zien dan ook geen reden om met extra windlocaties aan de slag te gaan.”

Hoe de plannen er op die plekken uitzien, wordt in een ‘volgende verkenningsfase’ duidelijk.

