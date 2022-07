Nick (26) ontwierp deze bijzondere trouwjurk en heeft één doel: ‘Ik wil de trouwjurk van Amalia ontwerpen’

Aantal au­to-inbraken verdrievou­digd in gemeente Woudenberg: zó maak je het krakers moeilijker

De gemeente Woudenberg waarschuwt inwoners om hun auto goed in de gaten te houden. Het aantal autokraken in de gemeente is in de eerste helft van dit jaar meer dan verdrievoudigd van vier naar vijftien. Dat blijkt uit het veiligheidsbeeld van Bureau Regionale Veiligheidsstrategie.

22 juli