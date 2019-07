Nicky (26) uit Soest verlost jongeren van keuzestress

Nicky zat nog op de middelbare school toen ze al wist wat ze wilde: opstomen richting een succesvolle carrière. ,,Ik wilde de hotelwereld in en stemde mijn profielkeuze daarop af, ook mijn profielwerkstuk ging erover. Met een enorme drive om het zo goed mogelijk te doen, werkte ik keihard. Nog voordat ik afgestudeerd was, sleepte ik een mooie baan in de wacht. Er kon niets meer fout gaan: een goede baan, een mooi huis, het succesplaatje waar ik al die jaren naar had gestreefd was compleet.’’