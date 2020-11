Nienke Gorter: ‘Ik vond de demonstratie voor DierenPark Amersfoort nogal ongepast’

Eerst moest ik nog een beetje lachen toen ik het bericht van de ontsnapte chimpansees langs zag komen op Twitter. Toen Teun en Pien klein waren hadden we een abonnement op het DierenPark en steevast gingen we even bij het apenverblijf langs. Ik zag de ontsnapping al helemaal voor me; apen die door het park renden en over hekken sprongen. Natuurlijk dacht ik ook even aan die keer dat Bokito zorgde voor een ramp in Diergaarde Blijdorp, maar dat was een gorilla, hier ging het om leuke chimpansees.