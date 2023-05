Niet 10 maar 29 miljoen euro: nieuwe weg tussen Vathorst en A1 is nu peperduur geworden

Burgemees­ter Amersfoort na golf van aanslagen: ‘Let op uw kinderen, criminali­teit is niet ver weg’

Meerdere woningen in Amersfoort hebben per direct camerabeveiliging na een reeks van aanslagen. In nog geen week tijd vonden vier explosies plaats en staat iedereen in de gemeente op scherp. ,,Qua drugs en de levering ervan is er behoorlijk wat aan de hand.”