Niet eens met de renovatie van een speeltuintje? Hendrik Jan laat dat op bijzondere wijze blijken

Totale chaos in horecage­bied van Amersfoort: agenten krijgen klappen, één van hen raakt bewuste­loos

In de binnenstad van Amersfoort hebben meerdere agenten dit weekend harde klappen gehad. Een van hen raakte zelfs kort buiten bewustzijn. Pas na het inzetten van het stroomstootwapen was er controle over de situatie en zijn twee mannen uit Amersfoort aangehouden.