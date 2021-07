Niet iedereen staat te springen om vaccin: dus zet de GGD deze vaccinatiebus in

GGD Gelderland-Midden zet vanaf dinsdag een vaccinatiebus in om twijfelaars over de streep te trekken om zich te laten vaccineren. Maandag 12 juli doet de bus voor het eerst Scherpenzeel aan.

De GGD van Gelderland-Midden bepaalt samen met de vijftien Gelderse gemeenten die binnen de veiligheidsregio vallen op welke plekken de bus het beste ingezet kan worden. Ook Nijkerk en Barneveld worden daarbij bekeken. ,,Het gaat om wijken waar de vaccinatiegraad lager is. Gemeenten hebben vaak beter inzicht of het zinvol is om de bus in te zetten in een bepaalde wijk”, legt woordvoerder Adwin Peeks uit. ,,Er kunnen verschillende redenen zijn waarom iemand een prik niet haalt. Dat kan ook zijn omdat iemand hem bewust niet wil. In een wijk gaan staan met de bus waar vooral mensen wonen die de prik sowieso niet willen halen, heeft geen zin.”

GGD regio Utrecht gaf eerder aan juist niets te zien in een mobiele vaccinatielocatie, aangezien gevaccineerden na het zetten van de prik een kwartier moeten wachten om te kijken of er geen bijwerkingen optreden. Peeks vindt het inzetten van een touringcar wél de moeite waard. ,,Het is improviseren, maar op een goede manier. Het is een grote bus, er moet ook ruimte zijn voor opslag en koeling, dus er is ruimte om mensen na de prik even in de bus te laten wachten.”

Over de streep

Volgens Peeks kan het zinvol zijn om de laatste twijfelaars over de streep te trekken. ,,De grote vaccinatiegolf hebben we straks gehad. Na de zomer is het de vraag wat het coronavirus gaat doen. Misschien zijn er groepen die de prik wel willen maar deze in eerste instantie gemist hebben. Voor hen willen we het nog aantrekkelijker maken om de prik alsnog te halen.”

De bus wordt ingezet naast de informatiebus die al door de provincie rijdt. ,,In die bus kunnen mensen informatie krijgen over vaccineren en ook gelijk een afspraak maken. We gaan kijken hoe de bussen elkaar aanvullen en of het werkt”, aldus Peeks.

