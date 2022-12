Nieuw logo maakt tongen los in Amersfoort: ‘Een plusje, een minnetje en een veel te grote komma...’

Dit is er deze maand te beleven in Amersfoort!

‘Levende paspop’ Eva Arends duikt een aantal keer op in het Eemhuis met een bijzondere ochtendroutine. In alle stilte maakt ze zich op in haar kleedkamer, waar ze grenzen opzoekt van het vrouwelijke schoonheidsideaal. Okselhaar, bijvoorbeeld wordt bij mannen geaccepteerd maar wordt bij vrouwen als raar of onnatuurlijk gezien. Het omgekeerde geldt dan weer voor make-up. Maar waarom eigenlijk? Arends overschrijdt in de één uur durende voorstelling HAIRY aan de lopende band dit soort ongeschreven regels, met als doel het publiek daarover aan het denken te zetten.

30 november