Nieuwbouw gaat toch door óndanks hoos aan bezwaren: ‘Meerwaarde voor Soesterkwartier’

COLUMN Acht wethouders; een tikkie overdreven of eigenlijk toch niet zo'n slecht idee?

Van harte gefeliciteerd allemaal! Proficiat met het nieuwe gemeentebestuur. Als één van de laatsten in Nederland heeft Amersfoort eindelijk ook een nieuw college. Het was even puzzelen na het vertrek van Amersfoort2014 maar het is uiteindelijk toch gelukt. Vijf partijen hebben de handen ineengeslagen om er de komende vier jaar wat van te maken.

2 juli