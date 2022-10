Nieuwe bewegwijzering in Baarn onthuld, één bord al gestolen

Zware Amerikaan­se pickup truck raakt van de weg in Scherpen­zeel en belandt in weiland

Op de Barneveldsestraat in Scherpenzeel is in de nacht van woensdag op donderdag een automobilist van de weg geraakt. De bestuurder verloor de controle over het stuur en belande met zijn Ford F150 op de zijkant in een weiland.

6 oktober