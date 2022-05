Nieuwe coalitie Amersfoort gaat in gesprek met inwoners over hun grootste problemen

Tussen 14 mei en 11 juni is er elke week een stadsgesprek. Over wonen, verkeer, zorg, welzijn, jeugdzorg, onderwijs, de arbeidsmarkt, energietransitie, economie, sport, cultuur, samenwerking met stad en regio en financiën.

In de gesprekken wordt een aantal dilemma’s voorgelegd waarover de partijen nog overeenstemming moeten bereiken in het nieuwe coalitieakkoord. De gesprekken vinden plaats voordat de formerende partijen zelf in gesprek gaan over het thema. Zij betrekken de uitkomst in hun eigen vervolggesprek.