Nieuwe cultuurtempel Amersfoort moet iconisch gebouw worden. Kosten? 120 tot 145 miljoen euro

Slecht ter been? Op deze begraaf­plaats staan rolstoelen en zijn paden goed begaanbaar

Bij begraafplaats Momento Mori in Bunschoten zijn rolstoelen geplaatst voor mensen die slecht ter been zijn. De begraafplaats wordt toegankelijker gemaakt voor onder andere rolstoel- en rollatorgebruikers. Zo werd in februari het 40 meter lange grindpad vervangen voor een stenen exemplaar.

11 april