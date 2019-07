Nieuwe eigenaar Gerard van den Tweel wil vervallen winkelcentrum Paasbos reanimeren

Eemnes hoeft geen hoger tarief te betalen voor huishoude­lij­ke hulp

15:46 Acht Gooise gemeenten, waaronder Eemnes, hoeven de tarieven voor huishoudelijke hulp niet aan te passen. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald in een kort geding dat Thuiszorg Gooi en Vechtstreek Services had aangespannen. De thuiszorgorganisatie was naar de rechter gestapt omdat zij vindt dat de tarieven die de gemeenten betalen niet reëel zijn.