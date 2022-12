Nieuwe formatie Leusden door Lokaal Belangrijk óf Groenlinks-PvdA

Nadat de VVD met haar twee zetels vorige week de stekker uit de Leusdense coalitie trok, is deze haar meerderheid kwijt. In het nieuwe jaar zullen de overgebleven coalitiepartijen, Lokaal Belangrijk en het CDA, een eerste poging doen om een nieuwe coalitie te vormen.

Als dat niet mocht lukken, gaat de beurt naar de GroenLinks-PvdA dat met drie zetels de grootste oppositiepartij is. Voor het zover is, gaat de gemeente eerst een ‘duidingsfase’ in. ,,In de eerste fase die nu loopt, de duidingsfase, komt er meer duidelijkheid over de aanleiding van de breuk”, aldus een woordvoerder van de gemeente.