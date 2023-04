Nieuwe Leusdense wethouders in grimmige sfeer ontvangen: waar komt deze kritiek vandaan?

Kringloop­cen­tra vrezen om te vallen door nieuwe regels, maar is dat terecht? ‘Dit is een onzinwet’

Kringloopcentra in Nederland schreeuwen moord en brand. Elk truitje registreren in een digitaal register? Onmogelijk. Het kringloopcentrum in Amersfoort begint er in elk geval niet aan. En de lokale politiek geeft de stichting groot gelijk. Maar hoe zit het nu precies met die wet? Wordt de soep echt zo heet gegeten?