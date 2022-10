Nieuwe muziek meteen live in het café: vanaf vrijdag elke maand in muziekcafé Miles

Vrijdag geldt in de platenindustrie over de hele wereld als dé release-dag voor nieuwe platen. Het motto voor dit nieuwe initiatief is dan ook #NEWRECORDSFRIDAY.

,,Wij willen graag hét muziekcafé van Amersfoort en omstreken zijn. Daarin is plaats voor allerlei soorten muziek en allerlei fans”, zegt Teun van Essen, eigenaar van Miles. Velvet is nog de enige platenzaak in Amersfoort. ,,Wij hopen onze vaste klanten een plezier te doen door tickets beschikbaar te stellen voor deze releaseconcerten”, aldus eigenaar Martijn Drenth.

Oeuvreprijs

Een van de opmerkelijke namen in het programma is Dick de Graaf. De saxofonist ontving op 6 oktober een Edison Jazz Oeuvreprijs in het AFAS Theater in Leusden. Dick speelt in Miles zijn nieuwe album Festive.

De jazzmusicus over zijn prijs: ,,Ik ben nooit zo in-de-prijs-vallerig geweest. Maar nu was er wel een gevoel van blijheid, en we hebben een flesje champagne opengetrokken. Er overheerst nu even een gevoel van tevredenheid. Het geeft ook een energiestoot. Dat moet ook, daar heb ik het ook aan te danken, denk ik. Soms is het makkelijk, soms is het moeilijk, een bestaan als jazzmuzikant.”

Programma

Op het programma staan verder optredens van Pieter Douma & Dorkus Maximus met een geheel eigen blik op de muziek van Thelonious Monk (4 november), Davor Stehlik Quartet (2/12), Siu Tin Chi & Chi Quartet (6/1) en Dick de Graaf (3/2/2023).

De optredens beginnen om 20.30 uur. De entree bedraagt 5 euro.

Volledig scherm Dick de Graaf. © Jaqcueline Wielaard

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.