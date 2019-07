Nieuwe vraagtekens bij toezicht gemeente op drugsloods in Voorthuizen

Het MOB-complex is sinds 2004 in het bezit van de gemeente. Het pand werd verhuurd, maar de huurder had het gebouw ook onderverhuurd en de onderhuurder blijkt vervolgens op zijn beurt ook onderverhuurd te hebben, meldde het college. Lokaal Belang is verbaasd dat de huurder het pand weer heeft onderverhuurd. ‘Op deze manier wordt toezicht en handhaving in onze ogen bemoeilijkt', menen Mijntje Pluimers Jan Willem van den Born. Ze willen weten of de huurder toestemming had om het gebouw weer onder te verhuren. ‘Zo ja, Is het in het licht van de ontstane situatie en de door u beschreven toename van ondermijning en drugshandel niet beter deze (mate van) onderverhuur te beperken? Of te wel, maximaal 1 onderverhuring met plicht tot controle van de eerste huurder? Of helemaal geen onderhuur?’