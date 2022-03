Nieuwkomer Lokaal Belangrijk grote winnaar in Leusden: ‘Ik sta te trillen op mijn benen’

UPDATEMet zeven zetels is de nieuwe partij Lokaal Belangrijk de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Leusden. Opvallend, want Leusden had jarenlang geen lokale partijen. ,,Ik sta te trillen op mijn benen”, is woensdagavond de eerste reactie van lijsttrekker Alexandra Kolkman.

Lokaal Belangrijk werd in oktober vorig jaar opgericht door Joey van de Belt, Henk-Jan de Jager en Alexandra Kolkman. Destijds was het nog de enige lokale partij die een gooi zou doen naar raadszetels. Eind vorig jaar kwam daar nog Leusden Vooruit bij. Het belangrijkste speerpunt van Lokaal Belangrijk: ‘realistische’ en ‘haalbare’ duurzaamheidsplannen.

,,Ik sta te trillen op mijn benen”, zegt lijsttrekker Alexandra Kolkman. Zeker als in de loop van de avond blijkt dat in haar thuisbasis Achterveld - met één stembureau - massaal op haar partij gestemd is. ,,Achterveld was altijd een CDA-bolwerk. Zo dan. Zijn wij opeens keihard de grootste.” ,,Ongelooflijk en boven verwachting”, zegt ook Melanie Voskuilen, de nummer drie op de lijst.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

VVD levert in

In Leusden hebben deze keer iets minder mensen gestemd dan in 2018: 64 procent ten opzichte van 65 procent bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. De afgelopen vier jaar kende Leusden een coalitie van CDA, VVD en GroenLinks-PvdA. Het CDA had in 2018 5 zetels en zakt nu naar 4. VVD levert deze ronde nog meer in: van 4 zetels in 2018 naar 2 in 2022.

Het overzicht:

Lokaal Belangrijk: 7 zetels

CDA: 4 zetels

GroenLinks-PvdA: 3 zetels

D66: 2 zetels

VVD: 2 zetels

CU-SGP: 2 zetels

Leusden Vooruit: 2 zetels

SP: 1 zetel

Afgerekend

De overige partijen zijn verbaasd en niet zelden teleurgesteld over de uitkomst. ,,Alle zittende partijen hebben minimaal een zetel verloren. De VVD zelfs twee. Ja, we zijn allemaal aardig afgerekend door de nieuwe lokale partijen. Dat doet pijn", zegt Wout van den Brink van ChristenUnie-SGP.

Een verklaring? ,,Ik denk dat de verkiezingsretoriek van Lokaal Belang een grote rol heeft gespeeld. Het leek soms net alsof de andere partijen alleen maar zonnepanelen en windturbines willen plaatsen. Dat hebben we nooit zo gezegd, maar heel veel mensen denken van wel. Blijkbaar is dat niet overgekomen. En dat mogen we onszelf aanrekenen. Kennelijk hebben we die stille meerderheid niet goed gehoord.”

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Lokaal Belangrijk, woensdagavond net nadat alle stemmen geteld zijn. De nieuwkomers zijn de grote winnaar, met 7 zetels. © AD