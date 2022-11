Nijkerk betreurt Amersfoortse geheimzinnigheid omtrent prikkelarme huisjes

Hoe verder met plan voor prikkelar­me huisjes voor overlastge­vers? Amersfoort­se politiek botst hard

Het was chaotisch en inwoners voelden zich niet gehoord. Zo luidde het harde oordeel van de Amersfoortse oppositie over een inloopavond over het plan voor acht tot tien huisjes voor mensen met aanpassingsproblemen in Vathorst. Hoe moet het nu verder? Oppositie en coalitie staan lijnrecht tegenover elkaar. Zo bleek dinsdag.

9 november