Nijkerk doet bod op Rabobank voor nieuw stadhuis

Dat betekent dat de aanvankelijke geplande verhuizing van het huidige stadhuis aan het Kolkplein naar de naastgelegen Havenkom op het tweede plan is gezet. Doorslaggevend voor de keuze voor het bankgebouw is het feit dat het pand eerder kan worden betrokken waardoor er dan ook snel duidelijkheid is over de kosten.

Een nieuw Huis van de Stad aan de Havenkom is op korte termijn niet haalbaar, mede vanwege de directe nabijheid van de voedersilo’s van ABZ Diervoeders. Over de kosten van zo’n gemeenschapshuis tast Nijkerk nog in het duister. De keuze voor deze plek zou ook betekenen dat er voor de komende jaren nog geïnvesteerd moet worden in het werkbaar houden van het huidige stadhuis. De langere looptijd en de veranderende markt brengen bovendien risico’s met zich mee.

Het pand van de Rabobank lijkt de gemeente qua ruimte, kosten en duurzaamheid een goede optie te zijn. ‘Zo krijgt de gemeentelijke organisatie een gebouw waarin ze optimaal kan werken aan het gewenste kwaliteitsniveau voor de inwoners, tegen kosten die passen bij de huidige financiële situatie’, aldus de gemeente in een zojuist verspreid persbericht.

De ambitie om van de Havenkom een levendig gebied te maken blijft overeind staan bij het huidige gemeentebestuur. Wethouder Wim Oosterwijk: ,,We blijven streven naar een ontwikkeling van de Havenkom met enerzijds ruimte voor wonen en anderszijds ruimte voor activiteiten die het tot een levendig gebied maken en de binnenstad versterken. Mochten wij in de gelegenheid zijn de Rabobank te betrekken, dan kunnen we ook snel starten met de eerste fase van de ontwikkeling.’’