Nijkerk en Amersfoort strijden over De Laak: ‘Plan brengt natuur in Arkemheen in gevaar’

column Idioot dat de Hoogvliet al sluit terwijl de sloop van het Operaplein nog een paar jaar duurt

7:52 ‘Dat is dan 28 euro 65.” Het meisje achter de kassa van de Jumbo kijkt hoe ik mijn pinpas tevoorschijn haal en wenst me daarna nog een fijne dag. Mijn boodschappen doe ik in twee plastic tassen en eenmaal buiten loop ik naar mijn fiets. De boodschappen verdwijnen in mijn fietstas, ik maak mijn slot open en probeer weg te rijden. Wat een drukte op het Neptunusplein. Auto’s rijden af en aan en voor de parkeerplaats staat een file.