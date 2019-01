Nijkerk gaat beter voor monumenten zorgen

Onder het oude college verviel in 2015 de subsidieregeling ‘instandhouding gemeentelijke monumenten’. Eigenaren van monumenten, die vaak met hoge onderhouds- en renovatiekosten zitten, voelen dat rechtstreeks in hun portemonnee.

Het huidige college onderzoekt nu wat er nodig is om instandhouding en onderhoud van monumenten voldoende aantrekkelijk te houden en te stimuleren.

Voor de voorzitter van de commissie ruimtelijke kwaliteit (CRK) Jan van den Brink is al lang duidelijk wat er moet gebeuren. ,,De wegbezuinigde subsidie moet zo snel mogelijk terugkomen. Dan komt ook de koppelsubsidie van de provincie weer los’’, zegt hij.

De CRK adviseert het college over het behoud en herstel van cultureel- en landschappelijk erfgoed. Van den Brink: ,,We kijken niet alleen naar de huidige gemeentelijke monumentenlijst, maar ook naar andere bijzondere panden die aan de lijst zouden moeten worden toegevoegd. Het is belangrijk daarvoor draagvlak te creëren bij eigenaren van monumenten. Van mij mag de CRK daarbij wat proactiever zijn. Wanneer je van een eigenaar vraagt om zijn cultureel erfgoed te bewaren voor de gemeenschap, dan is het redelijk dat diezelfde gemeenschap daarvoor ook een bijdrage levert in de vorm van subsidie ten behoeve van het onderhoud.’’

Synagoge

Een voorbeeld van hoe belangrijk het is dat de inventarisatie van te beschermen panden snel wordt opgepakt is Groot Kattenburg. Om de voormalige synagoge aan de Koetsendijk voor afbraak te behoeden, besloot het gemeentebestuur vorig jaar in allerijl te onderzoeken of het pand in aanmerking komt om als gemeentelijk monument beschermd te worden.

Sommige unieke monumenten staan op het punt van instorten, zoals de enig overgebleven tabaksschuur aan de Spoorstraat in Nijkerk. Het pand is vanwege z’n zeldzaamheid een illustratief voorbeeld van de tabakshandel die ooit floreerde in Nijkerk. Er zijn er zeer weinig van overgebleven in Nederland.

Nijkerk is een gemeente ‘waar groene ruimte en monumenten rust en inspiratie geven en belangrijk zijn voor het welzijn en de identiteit’, zo heeft het college opgetekend in het coalitieakkoord. ,,Mooie woorden, nu nog de daden’’, zegt Van den Brink.