Nijkerk is de ‘gevaarlijkste’ woonplaats van de regio: dit is waarom

Van alle gemeenten in de regio Amersfoort, is Nijkerk met stip de gevaarlijkste plaats om in te wonen. Nergens staan er zoveel huizen dichtbij mogelijke routes voor gevaarlijke transporten en transportleidingen voor aardgas, als in de Gelderse gemeente.