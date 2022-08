Nijkerk kampt straks met een groot tekort aan geschikte woningen voor senioren

Met het bordspel van Albert hoeven golfers niet meer te twisten over de regels: ‘Bal in de bunker? Strafslag!’

Het kwartje viel toen hij op het terrein van golfclub De Hoge Kleij in Leusden twee leden hoorde kibbelen over een spelregel. Albert van de Wiel liep al langer rond met het idee voor een bordspel over golf, maar nu had hij ook het thema te pakken. Inmiddels is Go4rules in productie genomen.

27 augustus