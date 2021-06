Nijkerk komt tekort voor zorgkosten en kijkt nu naar contracten met zorginstanties

even vragen aan Vrijwilli­gers kruipen in de huid van histori­sche personages: ‘Wij brengen Amers­foorts erfgoed tot leven’

31 mei Het rollenspel ‘Levende Historie’ gaat half juli weer van start. Veertig vrijwilligers kruipen in het Burgerweeshuis en in de Mannenzaal in historische personages uit vroeger eeuwen. ,,We hebben de afgelopen maanden de motivatie digitaal hoog moeten houden‘’, aldus bestuurslid Annelies Roozen.