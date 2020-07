Nijkerk krijgt tientallen tiny houses en hotelkamers voor starters en arbeidsmigranten

COLUMN Ingegooide raampjes en dichtgetim­mer­de deuren: Huize Randen­broek is een treurig gezicht

10:35 Toen wij 10 jaar geleden voor het eerst door Park Randenbroek liepen kwamen we vanzelfsprekend langs wat we toen nog ‘het grote witte huis’ noemden. Dan wisten de kinderen ook direct waar we het over hadden. Een schitterend pand, waarover we al googelend snel leerden dat het van de beroemde schilder Jacob van Campen is geweest.