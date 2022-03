Nijkerk maakt werk van drugsgebruik onder jongeren en 55-plussers

Teveel drinken? Op het terras halen Nijkerkers hun schouders op: ‘Wat ik thuis drink, hoef jij niet te weten’

Het terras van eetcafé Old Niekark aan het Plein zit vol op deze zonnige herfstmiddag. Een snelle blik leert dat het merendeel van de gasten wel een biertje of wijntje voor zich heeft staan. En voor het groepje, half onder de luifel verscholen jongvolwassenen is dat niet het eerste glas van de dag. ,,Ik doe m’n best’’, zegt een van hen breed grijnzend, terwijl hij een fluitje heft.

26 september