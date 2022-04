Nijkerk maakt werk van financieel misbruik van ouderen: ‘Voorkomen beter dan genezen’

Wethouder Harke Dijksterhuis: ,,Ook in Nijkerk hebben we te maken met schrijnende zaken waarbij sprake is van financieel misbruik en ouderenmishandeling. Het is echt nodig om de groeiende groep ouderen in Nijkerk beter voor te lichten en in bescherming te nemen. Voorkomen is dan ook beter dan genezen.’’