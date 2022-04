Nijkerk onderzoekt eigen rol in onteigening Joods vastgoed tijdens WOII

Veel Joodse families verloren in de oorlog al hun bezittingen: ook hun vastgoed. Na de oorlog moest er door overlevende flink veel moeite worden gedaan om dat weer terug te krijgen. ‘Ook kwam het voor dat naheffingen van belastingen werden geheven over periodes dat de Joodse eigenaren de panden niet hadden kunnen bewonen vanwege deportatie’, schetst Nijkerk de pijnlijke geschiedenis.

Wat er in Nijkerk precies is gebeurd op dat vlak, gaat een onafhankelijke commissie nu onderzoeken. Zeker is dat rond 1940 op ongeveer 20 adressen Joodse inwoners woonden. ‘Of deze woningen eigendom waren of werden gehuurd, moet worden uitgezocht.’ Nijkerk verwacht de eerste resultaten dit najaar, maar het totale onderzoek neemt naar schatting een jaar in beslag.