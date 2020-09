Nijkerk speurt naar doorgedraaide automobilist die zwangere plaatsgenote met dopsleutel te lijf wilde

Of de carnavals­op­toch­ten in Hoogland en Soest doorgaan is zeer onzeker, maar besluit wordt uitgesteld

16 september Gelet op de coronamaatregelen is de kans klein dat carnavalsoptochten in Hoogland en Soest in februari doorgaan. Toch schuiven de organiserende verenigingen een besluit daarover voor zich uit. Van de Veiligheidsregio Utrecht valt in elk geval weinig clementie te verwachten.