Nijkerk stelt lachgasverbod in op evenementen

Juridisch is het mogelijk een verbod te koppelen aan een evenementenvergunning en dat gaat dan ook gebeuren. Maar een algeheel verbod in de algemene plaatselijke verordening (apv) is juridisch veel lastiger. De gemeenteraad had in oktober, door een motie van het CDA, gevraagd dat te onderzoeken.

Aangetoond moet dan worden dat de overlast zeer ernstig is in een bepaald gebied. Op grond van de apv is het al wel mogelijk op te treden tegen hinderlijk gedrag, ook als dat door het gebruik van lachgas komt. Daarvoor hoeft geen apart apv-artikel over lachgas te worden geschreven. Maar vooraf verbieden lukt dus niet.

De gemeente ziet weinig heil in een vriendelijk verzoek aan ondernemers om geen lachgas te verkopen of de verkoop ervan te beperken. In de horeca blijken nauwelijks lachgaspatronen te worden verkocht. In de detailhandel worden ze wel verkocht, bijvoorbeeld voor slagroomspuiten. De Nijkerkse detailhandel gaat daar al terughoudend mee om, zo is gebleken.

Stop Drugs