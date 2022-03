Nijkerk tempert goedbedoelde hulp: ‘Kom geen spullen brengen bij hotel, vluchteling heeft rust nodig’

Gerard verloor zijn vrouw, wat moet hij nu nog met zijn monumenta­le pand? ‘Daar mogen vluchtelin­gen in’

Eigenlijk had hij zelf in het statige, monumentale Huize Hoogstraaten aan de Spoorstraat in Nijkerk willen gaan wonen, samen met zijn vrouw Klasien. Maar toen Klasien dementie kreeg en vorige maand uiteindelijk overleed, moest de Nijkerkse ondernemer Gerard van den Tweel een keuze maken. ,,Ik wil dit pand bewaren voor de ouderenzorg in Nijkerk, maar tot die tijd mogen vluchtelingen uit Oekraïne er gebruik van maken.”

8:43