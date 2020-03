Nijkerker Robin (30) nog steeds vast in hotel in Abu Dhabi: ‘Ze krijgen niks te horen’

Waar de meeste wielerploegen inmiddels hun spullen hebben gepakt en terug naar huis zijn gevlogen, zitten de Nijkerkers en 43 andere Nederlanders nog steeds vast. Dat blijkt uit een tweet van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Eigenlijk zou Hackmann in de nacht van zaterdag op zondag weer naar Nederland zijn gevlogen. ,,Maar hij hoort helemaal niks. Hij wacht nog steeds op een document om weg te kunnen en het hotel mogen ze niet meer uit. Hij zit maar een beetje de hele dag tv te kijken, te appen en te internetten", zegt vader Ely Hackmann die in nauw contact staat met zijn zoon. ,,Het is stom afwachten.”

Onduidelijkheid

Ook andere journalisten laten van zich horen op twitter. Zo klaagt Sophie Smit, een sportverslaggeefster voor Britse en Australische media, over de onduidelijk situatie. ‘Niemand in mijn hotel heeft voor zover ik weet zijn testresultaten ontvangen, gisteren kregen we te horen dat we mochten vertrekken, maar de overheid heeft zich kennelijk bedacht. Niets is duidelijk en we krijgen geen officiële informatie.”