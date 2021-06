Nijkerker Samuël (22) vermist na zwemtocht in Italiaans kratermeer, zoektocht in volle gang

Vrienden van Boujadi hebben een openbare oproep geplaatst op Facebook: ze vragen te bidden voor een wonder. 'Met grote ontsteltenis delen wij mee dat onze vriend en broeder Samuël Boujadi naar alle waarschijnlijkheid verdronken is op vakantie in Italië. Hij maakte zaterdagochtend in z’n eentje een zwemtocht over een groot meer. Na enkele uren vermissing is een grootschalige zoekactie opgezet', aldus de tekst.