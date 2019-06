Nijkerker vraagt automobilist motor uit te zetten en wordt bedreigd en bespuugd

video Amersfoort­se jongen (17) zwaarge­wond door explosie in schuur Soest

11:59 Een 17-jarige jongen uit Amersfoort is dinsdagavond zwaargewond geraakt bij een explosie van een patroon in een schuur bij zijn vader aan de Birkstraat in Soest. Hij is met een zwaar aangetaste hand, scherven in zijn been en een mogelijk doof oor afgevoerd. Hij verkeert buiten levensgevaar.