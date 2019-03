Nijkerkers winnen 62.500 euro bij Postcode Loterij

Video Leusdenaar met glas in gezicht geslagen in Amers­foorts café: politie zoekt dader

13:47 Bij een ruzie in Grandcafé Fiji in Amersfoort is vorige maand een man uit Leusden mishandeld en gewond geraakt. Hij werd door een vrouw in zijn gezicht geslagen met een glas. De politie is op zoek naar de dader en naar getuigen.