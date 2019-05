Nijkerks raadslid hersteld na borstkanker: ‘Eindelijk aan het werk’

Ze is geen ‘echte Niekarkse’ maar voelt zich al achttien jaar thuis in de stad. Vanuit haar appartement in een woontoren in de wijk De Bogen kijkt ze uit over het water en het groen. ,,Voor mij is dit echt mijn veilige burcht geweest in deze periode van ziek zijn. Ik vond het afschuwelijk dat ik zo lang in huis moest zijn omdat ik niet in de zon mocht komen.’’