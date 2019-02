Nijkerkse dj Johnny Glitter maakt harde smak tijdens opnames videoclip

Glitter is het alter ego van Robert den Hartog. Hij heeft daags na de val nog last van zijn ribben. ,,Het gaat naar omstandigheden goed", zegt Den Hartog die na de val naar de huisarts spoedde. ,,Ik hoefde niet naar het ziekenhuis. De dokter heeft dit vaker gezien en kon een goede inschatting maken.” De Nijkerker zou een scheurtje in een rib hebben opgelopen.



Den Hartog ging voor de clip met een stepje van een halfpipe af, week uit voor de cameraman en kwam met een smak buiten de halfpipe terecht. Volgens de dj is er ‘niets aan de val geacteerd'. ,,Normaal gesproken acteren we een hoop, Johnny Glitter is toch een typetje, maar dit was echt.”