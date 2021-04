Nijkerkse Ingrid doneert 3500 ansichtkaarten aan medewerkers Meander Medisch Centrum

Waar blijven patiënten in Meander MC? ‘Noodkreet’ van bezorgde artsen: ‘Niet wachten bij klachten!’

12 maart Specialisten in het Meander Medisch Centrum zijn bezorgd over het teruglopend aantal patiënten dat zich in het ziekenhuis meldt. Het Amersfoortse ziekenhuis zag in januari en februari ruim 20 procent minder eerste bezoekers in vergelijking met een jaar eerder. Daarom start volgende week een campagne om mensen met klachten op het hart te drukken zich te melden.