Nijkerkse Laurie (17) verslaat debat in Europees jongerenparlement

De Nijkerkse kreeg een week vrij van school om de debatten, op internationaal niveau gevoerd, in het Europees Parlement bij te wonen.



Twee jaar geleden raakte de scholiere, die naar het atheneum van het GSG Guido in Amersfoort gaat, verslingerd aan het Model European Parliament (MEP) van jongeren, toen ze als afvaardiging van haar school mee mocht doen aan de provinciale en regionale debatwedstrijden. ,,Ik ben in de afgelopen jaren debater en voorzitter geweest. Op regionaal en provinciaal niveau vertegenwoordig je één van de landen van de EU en toen ik als debater werd geselecteerd was dat voor ons de UK. Er was net sprake van een brexit, dus het werd een heel interessant debat.’’



Achter het MEP zit een stichting. Laurie trok de stoute schoenen aan en vertelde na haar tweede ervaring als voorzitter tijdens de provinciale wedstrijd dat ze graag verbonden wilden blijven aan de MEP. ,,Toevallig waren ze net bezig met het vormen van een journalistenteam, scholieren die de debatten vanaf de zijlijn zouden volgen en hierover de communicatie naar de buitenwereld zouden onderhouden met behulp van social media. Ik ging mij ook bezighouden met de communicatie tussen deelnemers onderling. Daarom kon ik mee naar de internationale debatten. Heel bijzonder, omdat het dit jaar voor de 25e keer werd gehouden en het de 50e bijeenkomst was.’’