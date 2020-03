Nijkerkse ondernemer Gerard van den Tweel helpt al tien jaar lang Suriname: ‘De mensen hier zijn arm’

Politiek Amersfoort: ‘Warmtenet is prima, maar niet op biomassa’

10 maart Het is goed dat Amersfoort werk wil maken van de aanleg van een warmtenet in Schothorst-Zuid. Maar of het ook goed is om in eerste instantie biomassa te gebruiken om dat net te verwarmen? Daar zijn de meningen in de lokale politiek sterk over verdeeld.