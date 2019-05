Nijkerkse radiopiraten draaien plaatjes voor het goede doel

Eis: jaar cel en jeugd-tbs voor 17-jarige ‘Clyde’ voor vijf supermarkt­over­val­len

20:26 Tegen de 17-jarige J. K. uit Voorst, verantwoordelijk voor vijf supermarktovervallen in tien dagen waaronder één in Nijkerk, is vandaag een jaar gevangenisstraf en jeugd-tbs geëist. De zitting van zijn vriendin en vermoedelijke handlanger, de Ermelose L. W. (18), werd uitgesteld.