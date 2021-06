Nijkerkse scholieren waarschuwen in film voor drugs en dat is in hun gemeente géén overbodige luxe

Dronkenlap drinkt water uit sloot langs de A1 en valt in het water: ‘Het was een gekke situatie’

7 juni De politie is zondagavond uitgerukt voor een melding dat er een auto op de vluchtstrook zou staan langs de A1 bij Amersfoort. Ook zou een persoon te water zijn geraakt. Bij aankomst bleek dat de ‘persoon te water’ een dronkenlap was die zo'n dorst had, dat hij uit de sloot was gaan drinken.