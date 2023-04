Nijkerkse VVD: ‘Uitstel knooppunt Hoevelaken maakt woondeal onmogelijk’

De stropop van Eemnes ontmanteld, maar volgens boer Pieter Seldenrijk is de boodschap wel overgeko­men

De Stropop van Eemnes is inmiddels een begrip in Nederland. Dat meent boer Pieter Seldenrijk uit Eemnes, die hem daar al voor Prinsjesdag 2022 had neergezet, pal naast het verkeersplein Eemnes waar de A1 en de A27 elkaar kruisen. Nu is de pop neergehaald.