Nijkerkse wijn op menu van toprestaurants

De wijnen van de wijngaard, die een productie heeft van 7000 liter per jaar, worden als internationale toppers gezien. Nederlandse wijnkenners hebben de wijngaard nu opgenomen in het boek Wijn&Spijs uit Nederland.



Henk Breugem is opgegroeid in de tuinbouw, waar zijn ouders een bloeiend bedrijf in hadden. Een carrière zag hij ondanks zijn groene vingers nooit zitten, tot de omslag kwam in 2003. ,,Ik werkte in de geestelijke gezondheidszorg en wilde part-time iets in het groen gaan doen. Ik besloot samen met mijn echtgenote Ans Dekker te gaan pionieren met Nederlandse wijn.’’