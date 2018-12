Nijkerkse zoekt eigenaar pasfoto: ‘Ik weet bijna zeker dat hij gemist wordt’

Harmsen werkt in de thuiszorg en zag de foto zaterdag tijdens haar ronde in de regen in de Garietstraat liggen. Achterop de foto staat een naam ‘Van Wijland’ en een adres. Haar eerste impuls, naar het adres dat achterop de foto staat. ,,Van de bewoner kreeg ik te horen dat de man die daar eerder woonde 13 jaar geleden overleden is. Zijn vrouw is toen ergens anders gaan wonen. Mogelijk is dat deze man, maar dat hoeft niet zo te zijn."