Nijkerse Kimberley (20) speurt zelf naar mishandelaar van vader

De Nijkerkse ging op bezoek bij haar vader die in Roermond woont. Ze trof hem daar aan in een huis vol politie. ,,Hij was in shock en nog erg in de war”, vertelt Van Essen.

Cor (53) was even daarvoor na een ietwat onhandige inhaalmanoeuvre in elkaar geslagen door de fietser die hij bij de inhaalpoging aantikte met zijn scooter. ,,Mijn vader stapte af en de jongen schijnt direct heel agressief te zijn geweest”, zegt Van Essen die benadrukt dat ze zelf niet bij het voorval aanwezig was. Cor krijgt klappen tegen zijn hoofd, elleboog en rug. ,,Als mijn vader op de grond ligt, kan hij ook niks meer. Hij is slecht ter been.”

Oproep

Van Essen overtuigt haar vader om via Facebook een oproep te plaatsen om de verdachte op te sporen. ,,We wisten niks van de dader, alleen hoe hij eruit zag. Ik verwachtte er dus ook niks van, maar dat liep wel even anders.”

Vrijdagavond was haar oproep 700 keer gedeeld, had ze een vermoedelijke achternaam en kon ze zo uiteindelijk de jongen opsporen. Van Essen stuurt een afbeelding van de vermeende dader naar haar vader, die hem ook denkt te herkennen. Van Essen met een lach in haar stem: ,,Ik heb een naam, een adres, alles. Ik denk dat ik maar bij de FBI moet gaan werken.”

De Nijkerkse laat het aan haar vader of hij met de informatie naar de politie stapt. Hij heeft nog veel last van zijn verwondingen en krijgt morgen slachtofferhulp.