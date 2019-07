Noem tweedehands kleding ‘vintage’ en er komen ineens hippe moeders in je winkel

Politie sluit Kamp af na knal bij lunchroom

8:59 De politie heeft vanmorgen de Kamp in Amersfoort enige afgesloten nadat even na vijf uur een harde knal werd gehoord. De deur van lunchroom The Corner House op de hoek met de Oliesteeg is beschadigd, vermoedelijk door zwaar vuurwerk. Er vielen geen gewonden.